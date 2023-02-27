Британия: Мариуполь теперь под угрозой. Россияне обеспокоены возможностью ударов ВСУ

Российские оккупанты обеспокоены возможностью ударов Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Мариуполю после недавних взрывов. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что с 21 февраля оккупанты сообщали как минимум о 14 взрывах вокруг Мариуполя — места инцидентов включают склад с боеприпасами, два склада с горючим и сталелитейный завод, который РФ использует в качестве военной базы.

Отмечается, что Мариуполь расположен не менее чем в 80 км от линии фронта, а Россия, вероятно, будет обеспокоена необъяснимыми взрывами.

Британцы пишут, что оккупанты ранее оценивали Мариуполь как недоступную точку для ударных возможностей ВСУ.

Несмотря на то, что Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, потому что это крупнейший город, захваченный Россией в 2022 году, который она до сих пор контролирует, расположенный на ключевом логистическом маршруте, резюмировали в сводке.

22 февраля, Мариупольский горсовет сообщил о попадании в российский склад боеприпасов в районе морского порта.

23 февраля в Мариуполе снова были взрывы. Городские власти говорят, что "прилетало" по базам оккупантов.

"Можем стрелять 150 км и немного дальше". Данилов рассказал о новых возможностях ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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