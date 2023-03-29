На информационном ресурсе подразделения "Русский демократический корпус" появилось видео, где, по словам его авторов, показано начало событий, которые привели к инциденту в Брянской области. Видео опубликовано на Telegram-канале РДК.

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Утром 2 марта 2023 года пропагандистские росСМИ сообщили об атаке "украинской ДРГ" в Брянской области России.

Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории, и что там "действовали местные партизаны".

Бойцы РДК заявили, что это они вошли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Вместе с опубликованным сегодня видео был размещен комментарий, в котором говорится, что оно "немного прояснит события 2-ого марта".

В комментарии подчеркивается, что в конце сюжета показано, "что же делают бойцы РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ".

В конце сюжета бойцы РДК останавливают гражданский автомобиль и убеждают людей покинуть район инцидента, сказав им, что ФСБ проводит спецоперацию из-за диверсантов.

Этот акцент, очевидно, сделан, потому что в начале марта росСМИ распространяли противоречивые сведения о пострадавших мирных жителях – сначала о расстрелянном школьном автобусе, потом о погибшей девочке, потом о погибшем мальчике, потом о раненом мальчике, потом о раненом таксисте.

"Мы не воюем с мирными жителями, мы не убиваем стариков, женщин и детей, как это делают солдаты армии Путина", – говорится в видео.

Бойцы РДК призвали всех граждан России бороться и отстаивать свою свободу и честь.

В ГУР назвали инцидент с "атакой ДРГ" в Брянской области РФ "продолжением трансформации" страны-оккупанта.

Наталія Медведєва

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