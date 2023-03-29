UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Русский добровольческий корпус показал старт операции под Брянском в начале марта – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 22:16
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

На информационном ресурсе подразделения "Русский демократический корпус" появилось видео, где, по словам его авторов, показано начало событий, которые привели к инциденту в Брянской области. Видео опубликовано на Telegram-канале РДК.

Утром 2 марта 2023 года пропагандистские росСМИ сообщили об атаке "украинской ДРГ" в Брянской области России.

Генштаб ВСУ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этой истории, и что там "действовали местные партизаны".

Бойцы РДК заявили, что это они вошли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Вместе с опубликованным сегодня видео был размещен комментарий, в котором говорится, что оно "немного прояснит события 2-ого марта".

В комментарии подчеркивается, что в конце сюжета показано, "что же делают бойцы РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ".

В конце сюжета бойцы РДК останавливают гражданский автомобиль и убеждают людей покинуть район инцидента, сказав им, что ФСБ проводит спецоперацию из-за диверсантов.

Этот акцент, очевидно, сделан, потому что в начале марта росСМИ распространяли противоречивые сведения о пострадавших мирных жителях – сначала о расстрелянном школьном автобусе, потом о погибшей девочке, потом о погибшем мальчике, потом о раненом мальчике, потом о раненом таксисте.

"Мы не воюем с мирными жителями, мы не убиваем стариков, женщин и детей, как это делают солдаты армии Путина", – говорится в видео.

Бойцы РДК призвали всех граждан России бороться и отстаивать свою свободу и честь.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабрянская областьРусский добровольческий корпусрдк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 