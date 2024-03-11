Россия ударила "шахедами" по Харькову и району Одессы. Есть прилеты и разрушения — детали

В результате атаки россиян по Харькову и Одесской области погибших и пострадавших нет

Мобильная огневая группа (Фото: ОП)

Российские оккупанты атаковали Харьков и Одесский район в ночь на 11 марта дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в местных областных военных администрациях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Одесской ОВА Олег Кипер написал, что беспилотники заходили с Черного моря и маневрировали между жилыми домами и промышленными зонами, чем усложняли работу противовоздушной обороны.

ПВО сбила 10 дронов, однако в Одесском районе поражен объект инфраструктуры, повреждены административные здания, возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Ударная волна выбила стекла в частных домах, обломки разрушили хозяйственные сооружения.

В Харькове из-за налета "шахедов" повреждены два многоквартирных дома, здание отеля, объект инфраструктуры, заявил глава ОВА Олег Синегубов. Также повреждены два автомобиля.

В обеих областях обошлось без пострадавших и погибших.

В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12.

В ночь на 10 марта в Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе. Есть видео.

Видео последствий удара по Харькову в ночь на 11 марта можно посмотреть по ссылке.

Читайте также: Россия ударила по Украине ракетами, атаковала "шахедами". ВСУ рассказали, сколько сбили