В ночь на 11 марта в Харькове в результате российской атаки с применением ударных дронов был прилет на территории Слободского района города: был атакован объект гражданской инфраструктуры, повреждены жилые здания. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с места происшествия, где работают экстренные службы по ликвидации последствий.

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Ночью Терехов сообщал, что по городу враг бьет "шахедами", в районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры. Городской голова отметил, что обошлось без жертв.

"Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом", – рассказал Терехов.

На обнародованных кадрах видно, что на гражданском объекте в результате вражеской атаки был пожар, представители ГСЧС и спасатели обходят многоэтажное здание и разбирают завалы.

В Харькове 1 марта Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте провели встречу и подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

В ночь на 10 февраля россияне ударили по нефтебазе в Харькове, в результате чего произошла утечка горючего.

Также в результате атаки РФ полностью сгорело 15 частных домов – почти половина улицы. Погибли семь жителей, в том числе семья из пяти человек.

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