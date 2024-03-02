Зеленський не може радити повертатися до Харкова. Говорить, ще він не так захищений від С-300
Президент Володимир Зеленський заявив, що поки що не може порадити харків'янам повертатися до рідного міста через загрозу ударів ракетами С-300. Про це він повідомив на пресконференції в обласному центрі.
За його словами, він не вважає, що Харків такий захищений, щоб він міг порадити городянам повертатися.
"Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо захищені, а я б навіть не так сказав – коли це станеться, обов'язково будуть харків'янам сигнали від мене та наших військових насамперед", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що у контексті ударів ракетами С-300 найголовніше — це не лише посилення протиповітряної оборони, але й витіснення російської армії на більші відстані.
Глава держави заявив, що Харкову потрібний "комплексний захист".
"Діяти не лише посилюючи ППО Харкова та в цілому регіону, а витісняти росіян на більшу відстань. Інакше захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимося сучасними системами ППО", – резюмував він.
- У Харкові 1 березня Зеленський та прем'єр Нідерландів Марк Рютте провели зустріч та підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.
- У ніч на 10 лютого росіяни вдарили по нафтобазі в Харкові, внаслідок чого стався витік пального.
- Також внаслідок атаки РФ повністю згоріло 15 приватних будинків – майже половина вулиці. Загинули семеро мешканців, зокрема сім'я з п'яти осіб.
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