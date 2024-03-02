Зеленский не может советовать возвращаться в Харьков. Говорит, еще не так защищен от С-300

Зеленский заявил, что самое главное в Харькове — это не только усиление ПВО, но и вытеснение российских войск

Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY KOZLOV)

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не может посоветовать харьковчанам возвращаться в родной город из-за угрозы ударов ракетами С-300. Об этом он сообщил на пресс-конференции в областном центре.

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По его словам, он не считает, что Харьков так защищен, чтобы он мог советовать горожанам возвращаться.

"Это выбор харьковчан. На сегодня это так. Если мы будем защищены, а я бы даже не так сказал – когда это произойдет, обязательно будут харьковчанам сигналы от меня и наших военных прежде всего", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в контексте ударов ракетами С-300 самое главное — это не только усиление противовоздушной обороны, но и вытеснение российской армии на большие расстояния.

Глава государства заявил, что Харькову нужна "комплексная защита".

"Действовать не только усиливая ПВО Харькова и в целом региона, а вытеснять россиян на большее расстояние. По-другому защитить Харьков будет очень сложно, даже если мы еще усилимся современными системами ПВО", — резюмировал он.

В Харькове 1 марта Зеленский и премьер Нидерландов Марк Рютте провели встречу и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

В ночь на 10 февраля россияне ударили по нефтебазе в Харькове, в результате чего произошла утечка горючего.

Также в результате атаки РФ полностью сгорело 15 частных домов – почти половина улицы. Погибли семь жителей, в том числе семья из пяти человек.

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