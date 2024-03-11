У ніч проти 11 березня у Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням ударних дронів був приліт на території Слобідського району міста: був атакований об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будівлі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура опублікувала відео з місця події, де працюють екстрені служби для ліквідації наслідків.

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Вночі Терехов повідомляв, що по місту ворог б'є "шахедами", у районі щільної житлової забудови "приліт" по об'єкту цивільної інфраструктури. Міський голова зазначив, що обійшлося без жертв.

"Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч", – розповів Терехов.

На оприлюднених кадрах видно, що на цивільному об'єкті внаслідок ворожої атаки була пожежа, представники ДСНС та рятувальники обходять кількаповерхову будівлю та розбирають завали.

У Харкові 1 березня Зеленський та прем'єр Нідерландів Марк Рютте провели зустріч та підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки.

У ніч на 10 лютого росіяни вдарили по нафтобазі в Харкові, внаслідок чого стався витік пального.

Також внаслідок атаки РФ повністю згоріло 15 приватних будинків – майже половина вулиці. Загинули семеро мешканців, зокрема сім'я з п'яти осіб.

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