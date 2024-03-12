Россияне устроили очередной налет "шахедами" на Украину. ПВО уничтожила 17 дронов из 22

Силы противовоздушной обороны сбили 17 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 марта

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 марта. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что враг выпустил 22 беспилотника.

Силы противовоздушной обороны сбили 17 целей.

О последствиях возможных прилетов пока неизвестно.

В Силах обороны юга Украины уточнили, что в их зоне ответственности было уничтожено восемь "шахедов", атаку отбивали 2,5 часа.

Два БпЛА были поражены в Херсонской области, четыре — в Николаевской, два — в Днепропетровской.

В ночь на 9 марта российские войска атаковали Украину 15 ударными беспилотниками типа Shahed, из которых украинским защитникам удалось сбить 12.

В ночь на 10 марта в Тюменской области РФ произошел мощный взрыв на газопроводе. Есть видео.

Видео последствий удара по Харькову в ночь на 11 марта можно посмотреть по ссылке.

Читайте также: Россия ударила "шахедами" по Харькову и району Одессы. Есть прилеты и разрушения — детали