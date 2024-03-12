Россияне устроили очередной налет "шахедами" на Украину. ПВО уничтожила 17 дронов из 22
Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 12 марта. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что враг выпустил 22 беспилотника.

Силы противовоздушной обороны сбили 17 целей.

О последствиях возможных прилетов пока неизвестно. 

В Силах обороны юга Украины уточнили, что в их зоне ответственности было уничтожено восемь "шахедов", атаку отбивали 2,5 часа.

Два БпЛА были поражены в Херсонской области, четыре — в Николаевской, два — в Днепропетровской. 

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