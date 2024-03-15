В Одессе уже 14 погибших и 46 раненых. Появились фото с места удара россиян
Последствия удара по Одессе (Фото: ГСЧС)

В Одессе в результате ракетного удара российских оккупантов утром 15 марта погибли восемь человек, более 20 человек получили ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что спасатели сразу прибыли на место удара и приступили к тушению пожара, разбору завалов и поиску пострадавших.

В Одессе уже 14 погибших и 46 раненых. Появились фото с места удара россиян

При проведении работ россияне нанесли повторный ракетный удар.

В Одессе уже 14 погибших и 46 раненых. Появились фото с места удара россиян

Среди сотрудников ГСЧС ранены пять человек, один спасатель погиб.

В Одессе уже 14 погибших и 46 раненых. Появились фото с места удара россиян

Все пострадавшие получают необходимую помощь.

В Одессе уже 14 погибших и 46 раненых. Появились фото с места удара россиян

Повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и две пожарные машины.

В Одессе уже 14 погибших и 46 раненых. Появились фото с места удара россиян

Идут работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

В Одессе уже 14 погибших и 46 раненых. Появились фото с места удара россиян

ОБНОВЛЕНО в 14:09. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что количество погибших возросло до 14 человек, еще 46 были ранены. В Одессе 16 марта будет объявлен траур.

  • По информации КГВА, в ночь на 15 марта РФ атаковала Киев с полуночи, а противовоздушная оборона уничтожила еще в окрестностях города около полутора десятков беспилотников типа Shahed. 
  • Также этой ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области, где силы ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет.
  • В ночь на 15 марта ВС ВСУ сбили 27 ударных БпЛА Shahed, которыми атаковала армия России. Также враг бил зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и ракетой Х-59. 

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