В Одессе уже 14 погибших и 46 раненых. Появились фото с места удара россиян

Спасатели прибыли на место прилета, после чего россияне снова ударили ракетой

Последствия удара по Одессе (Фото: ГСЧС)

В Одессе в результате ракетного удара российских оккупантов утром 15 марта погибли восемь человек, более 20 человек получили ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что спасатели сразу прибыли на место удара и приступили к тушению пожара, разбору завалов и поиску пострадавших.

При проведении работ россияне нанесли повторный ракетный удар.

Среди сотрудников ГСЧС ранены пять человек, один спасатель погиб.

Все пострадавшие получают необходимую помощь.

Повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и две пожарные машины.

Идут работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

ОБНОВЛЕНО в 14:09. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что количество погибших возросло до 14 человек, еще 46 были ранены. В Одессе 16 марта будет объявлен траур.

По информации КГВА, в ночь на 15 марта РФ атаковала Киев с полуночи, а противовоздушная оборона уничтожила еще в окрестностях города около полутора десятков беспилотников типа Shahed.

Также этой ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области, где силы ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 15 марта ВС ВСУ сбили 27 ударных БпЛА Shahed, которыми атаковала армия России. Также враг бил зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и ракетой Х-59.

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