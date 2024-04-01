Терехов: Худший сценарий для Харькова – постоянные обстрелы. Нужна современная ПВО
Чтобы оградить Харьков от последующих ударов России по энергетике, городу нужны современные системы противовоздушной обороны. В интервью LIGA.net городской голова Игорь Терехов заявил, что в целом постоянные обстрелы со стороны РФ – самый плохой сценарий для Харькова.
"В первую очередь мы нуждаемся в современных системах ПВО, чтобы сделать невозможным попадание ракет в зоны энергетических объектов. Над этим работают президент и правительство", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Харькова планы и варианты, что делать, если Россия и дальше будет бить по энергетической инфраструктуре.
Терехов считает, что в целом худший сценарий для Харькова – это постоянные обстрелы со стороны России.
По его словам, для этого город также нуждается в помощи от западных союзников в виде систем ПВО.
Вместе с тем он считает, что заявления российской пропаганды о сухопутном наступлении на Харьков – это информационная спецоперация врага.
"Не стоит поддерживать и распространять их месседжи", – заявил Терехов.
- 27 марта 2024 года после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.
- 28 марта российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка Донецкой области.
- 29 марта ВС сообщили, что Украина может бороться с управляемыми авиабомбами, в то же время ликвидация носителя более эффективно повлияет на дальнейшее использование врагом такого оружия.
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