Терехов: Худший сценарий для Харькова – постоянные обстрелы. Нужна современная ПВО

Мэр Харькова заявил, что городу нужно больше современных систем ПВО, чтобы Россия не смогла попадать в объекты энергетики

Игорь Терехов (Фото: Харьковский горсовет)

Чтобы оградить Харьков от последующих ударов России по энергетике, городу нужны современные системы противовоздушной обороны. В интервью LIGA.net городской голова Игорь Терехов заявил, что в целом постоянные обстрелы со стороны РФ – самый плохой сценарий для Харькова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В первую очередь мы нуждаемся в современных системах ПВО, чтобы сделать невозможным попадание ракет в зоны энергетических объектов. Над этим работают президент и правительство", – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Харькова планы и варианты, что делать, если Россия и дальше будет бить по энергетической инфраструктуре.

Терехов считает, что в целом худший сценарий для Харькова – это постоянные обстрелы со стороны России.

По его словам, для этого город также нуждается в помощи от западных союзников в виде систем ПВО.

Вместе с тем он считает, что заявления российской пропаганды о сухопутном наступлении на Харьков – это информационная спецоперация врага.

"Не стоит поддерживать и распространять их месседжи", – заявил Терехов.

27 марта 2024 года после российского ракетного удара глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра — УМПБ Д-30СН. Он отметил, что россияне решили испытывать свои модифицированные бомбы на жильцах жилой застройки. По детской площадке, школе и больнице.

28 марта российская армия снова ударила новыми управляемыми авиационными бомбами УМПБ Д-30СН — на этот раз по поселку Николаевка Донецкой области.

29 марта ВС сообщили, что Украина может бороться с управляемыми авиабомбами, в то же время ликвидация носителя более эффективно повлияет на дальнейшее использование врагом такого оружия.

Читайте также: "Россияне не подошли ближе к городу, но бьют новым оружием", – мэр Харькова Игорь Терехов