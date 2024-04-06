Россияне ударили по Одесскому району баллистикой, возможно, "Искандер-М" – погибший
Российские захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения. Об этом сообщили Силы обороны юга.
Захватчики ударили по объекту коммунального хозяйства – погиб гражданский сотрудник, повреждено оборудование и админздание, отмечают военные.
Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты, заключают в сообщении.
Ведомство призвало быть внимательными к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходить в укрытие.
Днем над Черным морем в районе Одесской области украинские защитники уничтожили два российских разведывательных дрона "Орлан-10", сообщали военные.
- Вчера российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами С-300/С-400 и "Искандер-М", а также дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 апреля.
- Ночью против 6 апреля российские войска нанесли серию ударов по регионам Украины, в частности Харькову, Запорожью и Киевской области. Российские оккупанты дроном попали в агропромышленное предприятие в Херсонской области, в результате чего там вспыхнул пожар.
- Этой ночью российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения.
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