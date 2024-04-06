Россияне ударили по Одесскому району баллистикой, возможно, "Искандер-М" – погибший

Запуск ракеты "Искандер-М" (Иллюстративный скриншот)

Российские захватчики ударили баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М" по Одесскому району – погиб сотрудник коммунального хозяйства, есть повреждения. Об этом сообщили Силы обороны юга.

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Захватчики ударили по объекту коммунального хозяйства – погиб гражданский сотрудник, повреждено оборудование и админздание, отмечают военные.

Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты, заключают в сообщении.

Ведомство призвало быть внимательными к сигналам воздушных тревог, при предупреждении об опасности оперативно переходить в укрытие.

Днем над Черным морем в районе Одесской области украинские защитники уничтожили два российских разведывательных дрона "Орлан-10", сообщали военные.

СПРАВКА. "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной).

Вчера российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами С-300/С-400 и "Искандер-М", а также дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 апреля.

Ночью против 6 апреля российские войска нанесли серию ударов по регионам Украины, в частности Харькову, Запорожью и Киевской области. Российские оккупанты дроном попали в агропромышленное предприятие в Херсонской области, в результате чего там вспыхнул пожар.

Этой ночью российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения.

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