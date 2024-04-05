Росія вдарила по Україні С-400, "Іскандерами" та дронами Shahed, ППО збила 13 цілей — ЗСУ

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами С-300/С-400 та "Іскандер-М", а також дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 5 квітня. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його словами, ворог випустив дві С-300/С-400 і три "Іскандери" з Бєлгородської області Росії.

"Шахеди" запускалися з району мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Сили протиповітряної оборони збили 13 безпілотників у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Працювали мобільні вогневі групи.

Увечері 4 квітня в російському Курську пролунала низка вибухів, після чого спалахнули пожежі. Місцеві Telegram-канали та губернатор Роман Старовойт заявили, що місто атакували дрони.

У ніч проти 5 квітня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилися міста, в яких розташовані військові аеродроми окупаційної армії, з'явилися відео вибухів.

У Харкові внаслідок атаки в ніч на 4 квітня є загиблі та поранені, зафіксовані влучення по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.

На уламках одного з безпілотників, якими в ніч проти 4 квітня росіяни атакували Харків, правоохоронці виявили напис "За Крокус Сіті Холл".

Вдень 4 квітня росіяни завдали ударів по Запоріжжю та передмістю Харкова, загинув чоловік.

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