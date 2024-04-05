Россия ударила по Украине С-400, "Искандерами" и дронами Shahed, ПВО сбила 13 целей — ВСУ

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами С-300/С-400 и "Искандер-М", а также дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 апреля. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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По его словам, враг выпустил две С-300/С-400 и три "Искандера" из Белгородской области России.

"Шахеды" запускались из района мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силы противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях. Работали мобильные огневые группы.

Вечером 4 апреля в российском Курске раздался ряд взрывов, после чего вспыхнули пожары. Местные Telegram-каналы и губернатор Роман Старовойт заявили, что город атаковали дроны.

В ночь на 5 апреля Россия подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказались города, в которых расположены военные аэродромы оккупационной армии, появились видео взрывов.

В Харькове в результате атаки в ночь на 4 апреля есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.

На обломках одного из беспилотников, которыми в ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков, правоохранители обнаружили надпись "За Крокус Сити Холл".

Днем 4 апреля россияне нанесли удары по Запорожью и пригороду Харькова, погиб мужчина.

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