В Запорожье прогремели взрывы. Военные предупреждали о пусках баллистических ракет
В Запорожье во время воздушной тревоги утром 4 апреля прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
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По его словам, взрывы были слышны около 10:24.
Сигнал воздушной тревоги объявили в 10:20.
В командовании Воздушных сил писали об угрозе удара баллистическими ракетами.
Позже военные заявили о пусках.
О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны официальной информации пока нет.
В Харькове в результате атаки в ночь на 4 апреля есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.
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