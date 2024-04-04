В Запорожье прогремели взрывы. Военные предупреждали о пусках баллистических ракет

Запорожье (Фото: скриншот с видео)

В Запорожье во время воздушной тревоги утром 4 апреля прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, взрывы были слышны около 10:24.

Сигнал воздушной тревоги объявили в 10:20.

В командовании Воздушных сил писали об угрозе удара баллистическими ракетами.

Позже военные заявили о пусках.

О возможных прилетах или работе противовоздушной обороны официальной информации пока нет.

В Харькове в результате атаки в ночь на 4 апреля есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.

Днем 27 марта Россия нанесла два удара по Харькову: первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй – возле Института хирургии. В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек ранены, из них четверо – маленькие дети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра.

Ночью против 28 марта российская армия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего разрушен ресторан, а в доме выбиты стекла.

Читайте также: Налет "шахедов" на Харьков. Россия запустила 20 дронов — ПВО не удалось сбить девять целей