Налет "шахедов" на Харьков. Россия запустила 20 дронов — ПВО не удалось сбить девять целей

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Харьков и область 20 дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 4 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что враг запускал беспилотники из Курской области России.

Работали мобильные огневые группы.

Удалось сбить 11 из 20 "шахедов".

В Харькове в результате атаки есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.

Днем 27 марта Россия нанесла два удара по Харькову: первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй – возле Института хирургии. В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек ранены, из них четверо – маленькие дети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра.

Ночью против 28 марта российская армия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего разрушился ресторан, а в доме выбиты стекла.

Читайте также: Терехов: Худший сценарий для Харькова – постоянные обстрелы. Нужна современная ПВО