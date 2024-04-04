Наліт "шахедів" на Харків. Росія запустила 20 дронів — ППО не вдалося збити дев'ять цілей

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Харків та область 20 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 4 квітня. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запускав безпілотники з Курської області Росії.

Працювали мобільні вогневі групи.

Вдалося збити 11 із 20 "шахедів".

У Харкові внаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.

Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший припав по житловому масиву в центрі міста, другий – біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 людей поранено, з них четверо – маленькі діти.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру.

Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зруйнувався ресторан, а в будинку вибито скло.

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