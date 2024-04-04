Наліт "шахедів" на Харків. Росія запустила 20 дронів — ППО не вдалося збити дев'ять цілей
Російські окупанти атакували Харків та область 20 дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 4 квітня. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ворог запускав безпілотники з Курської області Росії.
Працювали мобільні вогневі групи.
Вдалося збити 11 із 20 "шахедів".
У Харкові внаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.
- Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший припав по житловому масиву в центрі міста, другий – біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 людей поранено, з них четверо – маленькі діти.
- Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру.
- Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зруйнувався ресторан, а в будинку вибито скло.
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