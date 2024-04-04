У Запоріжжі пролунали вибухи. Військові попереджали про пуски балістичних ракет
У Запоріжжі під час повітряної тривоги вранці 4 квітня пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
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За його словами, вибухи було чутно близько 10:24.
Сигнал повітряної тривоги оголосили о 10:20.
У командуванні Повітряних сил писали про загрозу удару балістичними ракетами.
Пізніше військові заявили про пуски.
Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони офіційної інформації поки що немає.
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