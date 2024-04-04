У Запоріжжі пролунали вибухи. Військові попереджали про пуски балістичних ракет

Запоріжжя (Фото: скриншот з відео)

У Запоріжжі під час повітряної тривоги вранці 4 квітня пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, вибухи було чутно близько 10:24.

Сигнал повітряної тривоги оголосили о 10:20.

У командуванні Повітряних сил писали про загрозу удару балістичними ракетами.

Пізніше військові заявили про пуски.

Про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони офіційної інформації поки що немає.

У Харкові внаслідок атаки в ніч на 4 квітня є загиблі та поранені, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора.

Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший припав по житловому масиву в центрі міста, другий біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 людей поранено, з них четверо – маленькі діти.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру.

Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зруйновано ресторан, а в будинку вибито скло.

Читайте також: Наліт "шахедів" на Харків. Росія запустила 20 дронів — ППО не вдалося збити дев'ять цілей