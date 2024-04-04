В Харькове из-за удара обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". Радиация в норме

Ядерная установка "Источник нейтронов" (Фото: скриншот с видео)

В Харькове из-за обстрела российской армии обесточена ядерная установка "Источник нейтронов". Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования.

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По словам ядерщиков, в 08:30 утра 4 апреля из-за обстрела россиян установка утратила внешнее электроснабжение.

Отмечается, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы, радиационная ситуация в пределах нормы.

"Источник нейтронов" предназначен для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

В Харькове в результате атаки в ночь на 4 апреля есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.

Днем 27 марта Россия нанесла два удара по Харькову: первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй – возле Института хирургии. В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек ранены, из них четверо – маленькие дети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра.

В ночь на 28 марта российская армия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего разрушен ресторан, а в доме выбиты стекла.

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