У Харкові через удар РФ знеструмлено ядерну установку "Джерело нейтронів". Радіація у нормі

Ядерна установка "Джерело нейтронів" (Фото: скриншот з відео)

У Харкові через обстріл російської армії знеструмлено ядерну установку "Джерело нейтронів". Про це повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання.

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За словами ядерників, о 08:30 ранку 4 квітня через обстріл росіян установка втратила зовнішнє електропостачання.

Наголошується, що система аварійного енергозабезпечення спрацювала у штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори, радіаційна ситуація у межах норми.

"Джерело нейтронів" призначено для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

У Харкові внаслідок атаки в ніч на 4 квітня є загиблі та поранені, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.

Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший припав по житловому масиву в центрі міста, другий біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 людей поранено, з них четверо – маленькі діти.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру.

У ніч на 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зруйновано ресторан, а в будинку вибито скло.

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