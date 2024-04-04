Россияне атаковали Харьков "шахедом" с надписью "За Крокус" – фото обломков
На обломках одного из беспилотников, которыми в ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков, правоохранители обнаружили надпись "За Крокус Сити Холл". Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
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Из-за российского удара погибли гражданские: женщина и еще трое спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также известно о 12 пострадавших.
"Коварно, цинично ночью ударить беспилотниками по мирным жилым кварталам… Бить по работникам ГСЧС, которые ежедневно ценой собственной жизни мужественно и самоотверженно спасают жизнь каждого из нас", – говорится в сообщении облпрокуратуры.
На фото, опубликованном харьковскими правоохранителями, видно, что на одном из обломков беспилотников есть надпись "За Крокус Сити Холл".
- 22 марта в подмосковном "Крокус Сити Холл" произошла стрельба. Погибли не менее 139 человек. В МИД оккупантов со ссылкой на "российские компетентные органы" заявили о якобы причастности Украины к этому теракту.
- МИД Украины отверг обвинения Кремля в причастности государства к теракту.
- 23 марта Зеленский сказал, что в день стрельбы российский диктатор молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.
- Позже стало известно, что ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, в частности, как 25 марта сказал Макрон, пыталась устроить подобные действия во Франции.