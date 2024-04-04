Россияне атаковали Харьков "шахедом" с надписью "За Крокус" – фото обломков

Последствия ударов по Харькову (Фото: Харьковская областная прокуратура)

На обломках одного из беспилотников, которыми в ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков, правоохранители обнаружили надпись "За Крокус Сити Холл". Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Из-за российского удара погибли гражданские: женщина и еще трое спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Также известно о 12 пострадавших.

"Коварно, цинично ночью ударить беспилотниками по мирным жилым кварталам… Бить по работникам ГСЧС, которые ежедневно ценой собственной жизни мужественно и самоотверженно спасают жизнь каждого из нас", – говорится в сообщении облпрокуратуры.

На фото, опубликованном харьковскими правоохранителями, видно, что на одном из обломков беспилотников есть надпись "За Крокус Сити Холл".

Фото: Харьковская областная прокуратура