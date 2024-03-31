Понад 50% росіян повірили, що до теракту у "Крокусі" причетна Україна – опитування

Найбільше тих, хто повівся на пропаганду Путіна, виявлено у віковій групі 31-50 років

Крокус Сіті Холл (Фото: ЕРА/Maxim Shipenkov)

Понад 50% росіян розділяють тезу диктатора Володимира Путіна про причетність України до теракту у підмосковному концертному залі Crocus City Hall. Про це свідчать дані опитування, проведеного англо-українським центром досліджень Open Minds, передає Financial Times.

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Результати опитування показали, що понад 50% жителів Росії звинуватили українське керівництво і лише близько 27% переконані у причетності ІДІЛ до теракту у "Крокусі".

Ще 6% звинуватили "колективний Захід", а саме США, Великобританію та НАТО.

Як зазначають соціологи, росіяни "добре вміють повторювати пропагандистські наративи в опитуваннях", і це не стільки знак активної підтримки, скільки відображення їх нездатності до змін.

Інфографіка: FT

При цьому росіян середнього віку (від 31 до 50 років), яких вірять у нібито причетність України, більше за всіх – понад 50%.

Молоді жителі Росії від 18 до 30 років навпаки вірять у причетність ІДІЛ (42%).

Інфографіка: FT

22 березня у Росії почалася стрілянина у підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall.

МЗС України відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

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