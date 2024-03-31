Более 50% россиян поверили, что к теракту в "Крокусе" причастна Украина – опрос

Больше всего тех, кто повел себя на пропаганду Путина, обнаружено в возрастной группе 31-50 лет

Крокус Сити Холл (Фото: ЕРА/Maxim Shipenkov)

Более 50% россиян разделяют тезис диктатора Владимира Путина о причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале Crocus City Hall. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного англо-украинским центром исследований Open Minds, передает Financial Times.

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Результаты опроса показали, что более 50% жителей России обвинили украинское руководство и только около 27% убеждены в причастности ИГИЛ к теракту в "Крокусе".

Еще 6% обвинили "коллективное Запад", а именно США, Великобританию и НАТО.

Как отмечают социологи, россияне "хорошо умеют повторять пропагандистские нарративы в опросах", и это не столько знак активной поддержки, сколько отражение их неспособности к переменам.

Инфографика: FT

При этом россиян среднего возраста (от 31 до 50 лет), которых верят в якобы причастность Украины, больше всех – более 50%.

Молодые жители России от 18 до 30 лет наоборот верят в причастность ИГИЛ (42%).

Инфографика: FT

22 марта в России началась стрельба в подмосковном торговом центре Crocus City Hall.

МИД Украины отвергло обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.

23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

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