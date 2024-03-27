Блінкен про теракт у "Крокусі": На жаль, нам нагадують, що ІДІЛ залишається загрозою

Держсекретар США закликав продовжувати з ІДІЛ, "щоб терористичне угрупування більше не відновилося"

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи теракт у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков'ї, заявив, що ІДІЛ залишається "реальною загрозою". Про це він сказав під час пресконференції з главою МЗС Іраку Фуадом Хусейном.

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"На жаль, нам нагадують, що ІДІЛ залишається реальною загрозою. І попри дуже хорошу роботу, яку ми зробили за ці роки, щоб протистояти цій загрозі й значно зменшити її, жахливий напад під Москвою лише кілька днів тому нагадав нам, що ІДІЛ залишається потенційно потужною силою, з якою ми й далі маємо справу", – сказав він.

Блінкен закликав продовжувати з ІДІЛ, "щоб терористичне угрупування більше не відновилося".

Раніше глава Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортников звинуватив Україну, Велику Британію та США у причетності до теракту у "Крокусі". Речник Держдепу США Меттью Міллер відкинув ці заяви, назвавши їх "черговою російською пропагандою".

22 березня у Росії почалася стрілянина у підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall.

МЗС України відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

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