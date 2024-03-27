Блинкен о теракте в "Крокусе": К сожалению, нам напоминают, что ИГИЛ остается угрозой

Госсекретарь США призвал продолжать с ИГИЛ, "чтобы террористическая группировка больше не возобновилась"

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, заявил, что ИГИЛ остается "реальной угрозой". Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

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"К сожалению, нам напоминают, что ИГИЛ остается реальной угрозой. И несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы, чтобы противостоять этой угрозе и значительно уменьшить ее, ужасное нападение под Москвой лишь несколько дней назад напомнило нам, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать иметь дело", – сказал он.

Блинкен призвал продолжать с ИГИЛ, "чтобы террористическая группировка больше не возобновилась".

Ранее глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников обвинил Украину, Великобританию и США в причастности к теракту в "Крокусе". Представитель Госдепа США Мэттью Миллер отверг эти заявления, назвав их "очередной российской пропагандой".

22 марта в России началась стрельба в подмосковном торговом центре Crocus City Hall.

МИД Украины отверг обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.

23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

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