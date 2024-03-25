Стрельба в "Крокусе". Евросоюз не представляет антитеррористическое сотрудничество с РФ

Петер Стано (Фото: Euractiv)

Европейский Союз считает стрельбу в торговом центре под Москвой "Крокус Сити Холл" терактом, но "трудно представляет", что на фоне полномасштабной войны возможно антитеррористическое сотрудничество с Россией. Об этом на брифинге заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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Спикер ответил на вопросы журналиста о возможности сотрудничества между ЕС и Россией для совместной борьбы с терроризмом на фоне стрельбы в "Крокусе". Он напомнил, что Евросоюз фактически остановил любое сотрудничество с РФ из-за его пренебрежения международным и гуманитарным правом.

"Для нас это был, без сомнения, террористический акт. Если бы Россия выступила с предложением, которое заслуживает доверия, основывающимся на рациональных основаниях, на уважении к международным правилам, тогда ЕС, вероятно, не сказал бы "нет". Но на данном этапе мы имеем дело со страной, с режимом, втягивающим страну, я имею в виду Россию, в незаконную войну, с режимом, который оказывает давление на свое внутреннее население рядом мер. Поэтому очень трудно представить, что будет основой сотрудничества", — заявил Стано.

Стано отметил, что в ЕС отвергают российские обвинения по поводу участия Украины в теракте. Спикер призвал РФ не использовать теракт как повод к усилению незаконной агрессии против Украины или углублению внутренних репрессий в России.

22 марта в Подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба.

В ГУР сообщили, что теракт в "Крокусе" – провокация российских спецслужб по указанию Путина, цель которой оправдать жестокие удары по Украине и тотальную мобилизацию в России.

В США заявили, что не видят признаков причастности Украины к теракту.

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