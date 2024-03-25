Стрілянина в "Крокусі". Євросоюз "важко уявляє" антитерористичну співпрацю з Росією

За словами речника Петера Стано, ЄС визнає стрілянину терактом, але не уявляє співпрацю з країною, яка веде незаконну війну

Петер Стано (Фото: Euractiv)

Європейський Союз вважає стрілянину в торговому центрі під Москвою "Крокус Сіті Холл" терактом, але "важко уявляє", що на тлі повномасштабної війни можлива антитерористична співпраця з Росією. Про це на брифінгу заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

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Речник відповів на запитання журналіста про можливість співпраці між ЄС та Росією для спільної боротьби з тероризмом на тлі стрілянини у "Крокусі". Він нагадав, що Євросоюз фактично зупинив будь-яку співпрацю з РФ через її нехтування міжнародним та гуманітарним правом.

"Для нас це був, без сумніву, терористичний акт. Якби Росія виступила з пропозицією, яка заслуговує на довіру, яка ґрунтується на раціональних підставах, на повазі до міжнародних правил, тоді ЄС, ймовірно, не сказав би "ні". Але на цьому етапі ми маємо справу з країною, з режимом, який втягує країну, я маю на увазі Росію, в незаконну війну, з режимом, який тисне на своє внутрішнє населення низкою заходів. Тому дуже важко уявити, що буде основою співпраці", — заявив Стано.

Стано зауважив, що в ЄС відкидають російські звинувачення щодо участі України в теракті. Речник закликав РФ не використовувати теракт як привід до посилення незаконної агресії проти України чи поглиблення внутрішніх репресій у Росії.

22 березня у Підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл" відбулася стрілянина.

В ГУР повідомили, що теракт у "Крокусі" – провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна, мета якої виправдати жорстокі удари по Україні та тотальну мобілізацію в Росії.

У США заявили, що не бачать ознак причетності України до теракту.

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