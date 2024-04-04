Росіяни атакували Харків "шахедом" із написом "За Крокус" – фото уламків

Наслідки ударів по Харкову (Фото: Харківська обласна прокуратура)

На уламках одного з безпілотників, якими вночі проти 4 квітня росіяни атакували Харків, правоохоронці виявили напис "За Крокус Сити Холл". Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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Через російський удар загинули цивільні: жінка та ще троє рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також відомо про 12 постраждалих.

"Підступно, цинічно вночі вдарити безпілотниками по мирних житлових кварталах… Бити по працівниках ДСНС, які щодня ціною власного життя мужньо та самовіддано рятують життя кожного з нас", – йдеться у повідомленні облпрокуратури.

На світлині, яку опублікували харківські правоохоронці, видно, що на одному з уламків безпілотників є напис "За Крокус Сити Холл".

Фото: Харківська обласна прокуратура