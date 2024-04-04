Росіяни атакували Харків "шахедом" із написом "За Крокус" – фото уламків
На уламках одного з безпілотників, якими вночі проти 4 квітня росіяни атакували Харків, правоохоронці виявили напис "За Крокус Сити Холл". Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
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Через російський удар загинули цивільні: жінка та ще троє рятувальників Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також відомо про 12 постраждалих.
"Підступно, цинічно вночі вдарити безпілотниками по мирних житлових кварталах… Бити по працівниках ДСНС, які щодня ціною власного життя мужньо та самовіддано рятують життя кожного з нас", – йдеться у повідомленні облпрокуратури.
На світлині, яку опублікували харківські правоохоронці, видно, що на одному з уламків безпілотників є напис "За Крокус Сити Холл".
- 22 березня у підмосковному "Крокус Сити Холл" сталася стрілянина. Загинули щонайменше 139 осіб. У МЗС окупантів із посиланням на "російські компетентні органи" заявили про нібито причетність України до цього теракту.
- МЗС України відкинуло звинувачення Кремля у причетності держави до теракту.
- 23 березня Зеленський сказав, що в день стрілянини російський диктатор мовчав і вигадував, як прив'язати теракт до України.
- Пізніше стало відомо, що відповідальність за стрілянину взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ, зокрема, як 25 березня сказав Макрон, намагалося влаштувати подібні дії у Франції.