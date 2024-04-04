В Харькове прогремели взрывы. Россия наносит удары по городу, военные писали о баллистике
В Харькове во время сигнала воздушной тревоги днем 4 апреля прозвучали взрывы, россияне наносят удары по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, жителям стоит быть в укрытиях до отбоя тревоги.
Взрывы прогремели около 12:46.
В командовании Воздушных сил писали об угрозе применения баллистического вооружения.
Подробностей обстрела пока нет.
Ранее взрывы были слышны в Запорожье.
В Харькове в результате атаки в ночь на 4 апреля есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.
- Днем 27 марта Россия нанесла два удара по Харькову: первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй – возле Института хирургии. В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек ранены, из них четверо – маленькие дети.
- Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра.
- Ночью против 28 марта российская армия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего разрушен ресторан, а в доме выбиты стекла.
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