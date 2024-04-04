У Харкові пролунали вибухи. Росія завдає ударів по місту, військові писали про балістику
У Харкові під час сигналу повітряної тривоги вдень 4 квітня пролунали вибухи, росіяни завдають ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, мешканцям варто перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Вибухи пролунали близько 12:46.
У командуванні Повітряних сил писали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Подробиць обстрілу наразі немає.
Раніше вибухи було чути у Запоріжжі.
У Харкові внаслідок атаки в ніч на 4 квітня є загиблі та поранені, зафіксовані влучення по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.
- Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший припав по житловому масиву в центрі міста, другий біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 людей поранено, з них четверо – маленькі діти.
- Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру.
- Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зруйновано ресторан, а в будинку вибито скло.
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