У Харкові пролунали вибухи. Росія завдає ударів по місту, військові писали про балістику

Харків (Фото: ОП)

У Харкові під час сигналу повітряної тривоги вдень 4 квітня пролунали вибухи, росіяни завдають ударів по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, мешканцям варто перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Вибухи пролунали близько 12:46.

У командуванні Повітряних сил писали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Подробиць обстрілу наразі немає.

Раніше вибухи було чути у Запоріжжі.

У Харкові внаслідок атаки в ніч на 4 квітня є загиблі та поранені, зафіксовані влучення по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.

Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший припав по житловому масиву в центрі міста, другий біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 людей поранено, з них четверо – маленькі діти.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру.

Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зруйновано ресторан, а в будинку вибито скло.

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