Россия ночью атаковала "шахедами": под ударом были Харьковская и Днепропетровская области

В Харьковской и Днепропетровской области ночью сбивали российские дроны-камикадзе

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Российская армия в ночь на 7 апреля атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed.

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Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил , что в 00:50 один из беспилотников упал на частный дом в Харькове. Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте.

В 01:40 оккупанты ударили "шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Там обошлось без жертв и раненых.

Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак рассказал, что над областью ночью сбили 11 российских "шахедов" – по два в Криворожском и Днепровском районах, семь – в Каменском.

Жертв и раненых нет, но из-за падения обломков в Каменском районе повреждены несколько зданий и автомобили.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

В утренней сводке Генштаба сообщается, что россияне запустили 17 "шахедов", но все они были уничтожены.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены", — рассказали военные.

Командование Воздушных сил сообщило, что в ночь на 7 апреля россияне нанесли удары управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 17 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда (Крым).

Силам обороны Украины удалось сбить 17 беспилотников в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, ракеты – нет.

Вечером 6 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе.

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