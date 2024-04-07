Россия ночью атаковала "шахедами": под ударом были Харьковская и Днепропетровская области
Российская армия в ночь на 7 апреля атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed.
В 01:40 оккупанты ударили "шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Там обошлось без жертв и раненых.
Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак рассказал, что над областью ночью сбили 11 российских "шахедов" – по два в Криворожском и Днепровском районах, семь – в Каменском.
Жертв и раненых нет, но из-за падения обломков в Каменском районе повреждены несколько зданий и автомобили.
В утренней сводке Генштаба сообщается, что россияне запустили 17 "шахедов", но все они были уничтожены.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены", — рассказали военные.
Командование Воздушных сил сообщило, что в ночь на 7 апреля россияне нанесли удары управляемой авиационной ракетой Х-31 из оккупированной Луганской области, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 17 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из мыса Чауда (Крым).
Силам обороны Украины удалось сбить 17 беспилотников в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, ракеты – нет.
- Вечером 6 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе.
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