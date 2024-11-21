"Россия прилагает усилия для расширения войны". МИД отреагировал на удар по Днепру

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Удар России по Днепру 21 ноября доказывает то, что оккупанты не стремятся к миру, а прилагают все усилия для расширения войны. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на утренний удар по городу.

Он заявил, что Украина ожидает выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине 21 ноября и которая имела все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты.

Спикер МИД добавил, что сам удар доказывает то, что Россия не стремится к миру и прилагает все усилия для расширения войны.