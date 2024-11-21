"Россия прилагает усилия для расширения войны". МИД отреагировал на удар по Днепру
Удар России по Днепру 21 ноября доказывает то, что оккупанты не стремятся к миру, а прилагают все усилия для расширения войны. Так спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отреагировал на утренний удар по городу.
Он заявил, что Украина ожидает выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине 21 ноября и которая имела все летно-технические характеристики межконтинентальной баллистической ракеты.
Спикер МИД добавил, что сам удар доказывает то, что Россия не стремится к миру и прилагает все усилия для расширения войны.
- 21 ноября ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Днепр различными типами ракет, в частности запустили из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику.
- В то же время анонимный западный чиновник заявил ABC News, что российский удар по Днепру, похоже, не был совершен МБР.
- Зеленский сообщил, что утром россияне атаковали Украину новой ракетой, которая по всем характеристикам отвечает межконтинентальной баллистической.