"Росія докладає зусиль для розширення війни". МЗС відреагувало на удар по Дніпру

Україна чекає на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, зазначили в МЗС

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Удар Росії по Дніпру 21 листопада доводить те, що окупанти не прагнуть миру, а докладають всіх зусиль для розширення війни. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на ранковий удар по місту.

Він заявив, що Україна чекає на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні 21 листопада і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети.

Речник МЗС додав, що сам удар доводить те, що Росія не прагне миру й докладає всіх зусиль для розширення війни.