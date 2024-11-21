"Росія докладає зусиль для розширення війни". МЗС відреагувало на удар по Дніпру
Удар Росії по Дніпру 21 листопада доводить те, що окупанти не прагнуть миру, а докладають всіх зусиль для розширення війни. Так речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на ранковий удар по місту.
Він заявив, що Україна чекає на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні 21 листопада і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети.
Речник МЗС додав, що сам удар доводить те, що Росія не прагне миру й докладає всіх зусиль для розширення війни.
- 21 листопада ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Дніпро різними типами ракет, зокрема запустили з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику.
- Водночас анонімний західний посадовець заявив ABC News, що російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений МБР.
- Зеленський повідомив, що вранці росіяни атакували Україну новою ракетою, яка за всіма характеристиками відповідає міжконтинентальній балістичній.