Зеленський назвав Путіна "д*******ом" через погрозу удару "Орєшніком"
Президент Володимир Зеленський нецензурно відреагував на погрозу російського диктатора Володимира Путіна щодо нового удару ракетою "Орєщнік". Такий допис з'явився у X (екс-Twitter) українського лідера.
"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довб***б", – написав Зеленський.
В англійському оригіналі допису використовується слово "dumbass", яке застосовується, аби зневажливо назвати людину дурною.
Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив LIGA.net, що переклад зі словом "довбо***б" – не помилковий.
Голова офісу Зеленського Андрій Єрмак відреагував на інше відео з Путіним, де той не може вимовити слово "возросли" наступним чином: "Старий, божевільний кретин".
Обидві вищезгадані заяви Путін зробив під час своєї традиційної "Прямої лінії".
Диктатор вкотре заявив, що наявні системи протиповітряної оборони нібито не здатні збити нову міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік". І у прямому ефірі запропонував це перевірити.
"Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження — скажімо, у Києві. Зосередять туди всі свої сили протиповітряної та протиракетної оборони, а ми завдамо туди удару "Орєшніком" і подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, чи готова інша сторона", – заявив Путін.
Натомість Зеленський назвав "відморозками" Путіна та його спільників після такої пропозиції.
Новина доповнюється...