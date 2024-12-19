Зеленський назвав Путіна "д*******ом" через погрозу удару "Орєшніком"

Володимир Зеленський (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Президент Володимир Зеленський нецензурно відреагував на погрозу російського диктатора Володимира Путіна щодо нового удару ракетою "Орєщнік". Такий допис з'явився у X (екс-Twitter) українського лідера.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довб***б", – написав Зеленський.

В англійському оригіналі допису використовується слово "dumbass", яке застосовується, аби зневажливо назвати людину дурною.

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив LIGA.net, що переклад зі словом "довбо***б" – не помилковий.

Скриншот з X

Голова офісу Зеленського Андрій Єрмак відреагував на інше відео з Путіним, де той не може вимовити слово "возросли" наступним чином: "Старий, божевільний кретин".

Обидві вищезгадані заяви Путін зробив під час своєї традиційної "Прямої лінії".

Диктатор вкотре заявив, що наявні системи протиповітряної оборони нібито не здатні збити нову міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік". І у прямому ефірі запропонував це перевірити.

"Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження — скажімо, у Києві. Зосередять туди всі свої сили протиповітряної та протиракетної оборони, а ми завдамо туди удару "Орєшніком" і подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, чи готова інша сторона", – заявив Путін.

Натомість Зеленський назвав "відморозками" Путіна та його спільників після такої пропозиції.

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