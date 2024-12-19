"Просто відморозки". Зеленський відповів на погрозу Путіна вдарити "Орєшніком" по Києву
Президент Володимир Зеленський назвав "відморозками" російського диктатора Володимира Путіна та його спільників після пропозиції провести "високотехнологічну дуель". Український лідер висловився щодо цього на пресконференції у Брюсселі.
"Ви вважаєте це адекватна людина? Просто відморозки", – сказав Зеленський.
Російський диктатор 19 грудня у ході прямої лінії вкотре заявив, що наявні системи ППО нібито не здатні збити нову міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік". І у прямому ефірі запропонував це перевірити.
"Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження — скажімо, у Києві. Зосередять туди всі свої сили протиповітряної та протиракетної оборони, а ми завдамо туди удару "Орєшніком" і подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, чи готова інша сторона", – заявив Путін.
За словами російського диктатора, це буде "цікаво та корисно" як для Росії, так і для американської сторони.
- 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік", яка здатна нести ядерний заряд. За словами Путіна, ракета була застосована у відповідь на атаки ATACMS по РФ.
- Президент Володимир Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни і заявив, що очікує на "сильну реакцію" світу.
- 10 грудня у Центрі при РНБО спростували, що Росія може виготовляти до 25 "Орєшників" на місяць.
- 11 грудня у Пентагоні підтвердили, що Росія може знову вдарити по Україні "Орєшніком". У ГУР заявили, що від Путіна можна очікувати що завгодно.