"Просто відморозки". Зеленський відповів на погрозу Путіна вдарити "Орєшніком" по Києву

У Росії заявили, що нібито такий експеримент буде "цікавим та корисним"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський назвав "відморозками" російського диктатора Володимира Путіна та його спільників після пропозиції провести "високотехнологічну дуель". Український лідер висловився щодо цього на пресконференції у Брюсселі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ви вважаєте це адекватна людина? Просто відморозки", – сказав Зеленський.

Російський диктатор 19 грудня у ході прямої лінії вкотре заявив, що наявні системи ППО нібито не здатні збити нову міжконтинентальну балістичну ракету "Орєшнік". І у прямому ефірі запропонував це перевірити.

"Нехай визначать якийсь об'єкт для ураження — скажімо, у Києві. Зосередять туди всі свої сили протиповітряної та протиракетної оборони, а ми завдамо туди удару "Орєшніком" і подивимося, що буде. Ми до такого експерименту готові, чи готова інша сторона", – заявив Путін.

За словами російського диктатора, це буде "цікаво та корисно" як для Росії, так і для американської сторони.