Зеленский о предложении Путина провести "технологическую дуэль": Просто отморозки

В России заявили, что якобы такой эксперимент будет "интересным и полезным"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назвал "отморозками" российского диктатора Владимира Путина и его сообщников после предложения провести "высокотехнологическую дуэль". Украинский лидер высказался об этом на пресс-конференции.

"Вы считаете это адекватный человек? Просто отморозки", – сказал Зеленский.

Российский диктатор 19 декабря в ходе прямой линии в очередной раз заявил, что существующие системы ПВО якобы не способны сбить новую межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". И в прямом эфире предложил это проверить.

"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, готова ли другая сторона", – заявил Путин.

По словам российского диктатора, это будет "интересно и полезно" как для России, так и для американской стороны.