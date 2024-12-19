Зеленский о предложении Путина провести "технологическую дуэль": Просто отморозки
Президент Владимир Зеленский назвал "отморозками" российского диктатора Владимира Путина и его сообщников после предложения провести "высокотехнологическую дуэль". Украинский лидер высказался об этом на пресс-конференции.
"Вы считаете это адекватный человек? Просто отморозки", – сказал Зеленский.
Российский диктатор 19 декабря в ходе прямой линии в очередной раз заявил, что существующие системы ПВО якобы не способны сбить новую межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". И в прямом эфире предложил это проверить.
"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы, готова ли другая сторона", – заявил Путин.
По словам российского диктатора, это будет "интересно и полезно" как для России, так и для американской стороны.
- 18 декабря президент Украины заявил, что переговоры не делегировал никому и украинцы сами знают, чего хотят.
- 19 декабря Зеленский заявил, что видит позитив от некоторых лидеров в вопросе миротворцев в Украине.