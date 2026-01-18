Россия атаковала Харьков и Сумы: погибла женщина, среди раненых семилетний ребенок – фото
Атака на Сумы (Фото: ГСЧС / Telegram)

В ночь на 18 января российские войска атаковали Украину. В Харькове в результате удара "шахеда" погибла женщина, в Сумах четверо пострадавших, среди которых семилетний ребенок. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Харькове "шахед" попал по частному дому в Холодногорском районе, в результате удара два человека пострадали. На месте возник пожар.

Враг нанес авиационный удар по Сумах, пострадали четыре человека – их передали медикам. Также повреждены по меньшей мере 15 жилых домов.

Атака на Сумы (Фото: ГСЧС)
Результаты атаки на Сумы (Фото: ГСЧС)
Последствия атаки на Сумы (Фото: ГСЧС)
  • В Харькове в ночь на 17 января раздался взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке Салтовского района. На месте обнаружили тела двух погибших, есть также и пострадавшие.
  • В тот же день россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове – нанесены "очень значительные" повреждения, есть пострадавшие.
