Россия атаковала Харьков и Сумы: погибла женщина, среди раненых семилетний ребенок – фото
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на 18 января российские войска атаковали Украину. В Харькове в результате удара "шахеда" погибла женщина, в Сумах четверо пострадавших, среди которых семилетний ребенок. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
В Харькове "шахед" попал по частному дому в Холодногорском районе, в результате удара два человека пострадали. На месте возник пожар.
Враг нанес авиационный удар по Сумах, пострадали четыре человека – их передали медикам. Также повреждены по меньшей мере 15 жилых домов.
- В Харькове в ночь на 17 января раздался взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке Салтовского района. На месте обнаружили тела двух погибших, есть также и пострадавшие.
- В тот же день россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове – нанесены "очень значительные" повреждения, есть пострадавшие.
Комментарии (0)