Третьи сутки Россия беспрестанно бьет по Запорожью и району: есть пострадавшие и разрушения

86-летняя женщина и 79-летний мужчина пострадали в результате обстрела Запорожского района 18 января

Иван Федоров (Фото: Запорожская ОВА)

Третьи сутки подряд оккупационная армия наносит удары по Запорожью и району, 18 января пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, уже третьи сутки Россия беспрестанно терроризирует Запорожье и район. Россияне пытаются истощить жителей области постоянными тревогами и атаками.

В воскресенье, 18 января, в результате атак БпЛА в Запорожском районе ранены два человека. Травмы получили 86-летняя женщина и 79-летний мужчина. Кроме этого, повреждены дома, нежилые сооружения и объекты инфраструктуры.

В двух многоквартирных домах Запорожья выбиты окна в результате падения российского беспилотника.

Федоров уточнил, что на местах ударов работают все службы, пострадавшим предоставляется необходимая помощь.