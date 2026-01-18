Третьи сутки Россия беспрестанно бьет по Запорожью и району: есть пострадавшие и разрушения
Третьи сутки подряд оккупационная армия наносит удары по Запорожью и району, 18 января пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, уже третьи сутки Россия беспрестанно терроризирует Запорожье и район. Россияне пытаются истощить жителей области постоянными тревогами и атаками.
В воскресенье, 18 января, в результате атак БпЛА в Запорожском районе ранены два человека. Травмы получили 86-летняя женщина и 79-летний мужчина. Кроме этого, повреждены дома, нежилые сооружения и объекты инфраструктуры.
В двух многоквартирных домах Запорожья выбиты окна в результате падения российского беспилотника.
Федоров уточнил, что на местах ударов работают все службы, пострадавшим предоставляется необходимая помощь.
- В ночь на 17 января россияне атаковали дронами объект инфраструктуры в Запорожье. На нем возник пожар.
- До этого оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам Запорожской области, ранив двух работниц.
