Третьи сутки Россия беспрестанно бьет по Запорожью и району: есть пострадавшие и разрушения
Иван Федоров (Фото: Запорожская ОВА)

Третьи сутки подряд оккупационная армия наносит удары по Запорожью и району, 18 января пострадали два человека. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, уже третьи сутки Россия беспрестанно терроризирует Запорожье и район. Россияне пытаются истощить жителей области постоянными тревогами и атаками.

Читайте также
"Наступление на Запорожье". Что надо понимать о новой когнитивной операции РФ

В воскресенье, 18 января, в результате атак БпЛА в Запорожском районе ранены два человека. Травмы получили 86-летняя женщина и 79-летний мужчина. Кроме этого, повреждены дома, нежилые сооружения и объекты инфраструктуры.

В двух многоквартирных домах Запорожья выбиты окна в результате падения российского беспилотника.

Федоров уточнил, что на местах ударов работают все службы, пострадавшим предоставляется необходимая помощь.

  • В ночь на 17 января россияне атаковали дронами объект инфраструктуры в Запорожье. На нем возник пожар.
  • До этого оккупанты нанесли удар по энергетическим объектам Запорожской области, ранив двух работниц.
Читайте также
Россия атаковала Харьков и Сумы: погибла женщина, среди раненых семилетний ребенок – фото
обстрелвойнаЗапорожье