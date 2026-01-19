Четвертые сутки атак. Россия снова ударила по Запорожью: могут быть перебои с водой и светом
Россия уже четвертые сутки практически непрерывно атакует Запорожье ударными беспилотниками. Утром 19 января оккупанты нанесли очередной удар по городу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона и на странице в Telegram.
"К сожалению, четвертые сутки и областной центр находится почти под круглосуточной атакой "шахедов". У нас очередной антирекорд – восемь часов непрерывно продолжался сигнал воздушной тревоги. Враг пытается атаковать как гражданскую инфраструктуру, так и энергетическую", – рассказал Федоров.
В Telegram он написал о взрывах в 09:18, а впоследствии подтвердил, что россияне нанесли удар по областному центру. Предварительно, без пострадавших, однако в отдельных районах могут быть перебои с водой и электроснабжением.
- В ночь на 17 января россияне атаковали дронами объект инфраструктуры в Запорожье. На нем возник пожар.
- 18 января в результате атак БпЛА в Запорожском районе были ранены двое людей. В двух многоквартирных домах Запорожья выбиты окна в результате падения дрона.
Комментарии (0)