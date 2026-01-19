Четвертые сутки атак. Россия снова ударила по Запорожью: могут быть перебои с водой и светом

Запорожье (Иллюстративный скриншот)

Россия уже четвертые сутки практически непрерывно атакует Запорожье ударными беспилотниками. Утром 19 января оккупанты нанесли очередной удар по городу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона и на странице в Telegram.

"К сожалению, четвертые сутки и областной центр находится почти под круглосуточной атакой "шахедов". У нас очередной антирекорд – восемь часов непрерывно продолжался сигнал воздушной тревоги. Враг пытается атаковать как гражданскую инфраструктуру, так и энергетическую", – рассказал Федоров.

В Telegram он написал о взрывах в 09:18, а впоследствии подтвердил, что россияне нанесли удар по областному центру. Предварительно, без пострадавших, однако в отдельных районах могут быть перебои с водой и электроснабжением.