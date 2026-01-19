Росія вбила КАБом жінку в Харкові та атакувала Запоріжжя – є поранені, відео

Удар у Харкові прийшовся по приватному сектору в Слобідському районі

Удар по Харкову (Фото: Харківська ОВА)

Вдень 19 січня Росія керованими авіабомбами вдарила по Харкову – є жертва, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Ворог вдарив і по Запоріжжю, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

О 15:15 Синєгубов попередив, що Харків атакують ворожі КАБи. Росіяни вдарили по Слобідському району міста, внаслідок чого загинула 69-річна жінка і ще п'ятеро осіб поранені.

За даними міського голови Ігоря Терехова, удар був по приватному сектору, зруйновані будинки.

У Запоріжжі була оголошена небезпека застосування КАБів, а також балістичних ракет. Чим саме ворог атакував місто наразі невідомо, але внаслідок удару були поранені дві жінки 72 і 75 років. Медики надають їм допомогу.

ОНОВЛЕНО о 16:40. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, двоє з них госпіталізовані. За даними Синєгубова, була атакована виключно цивільна житлова забудова: пошкоджені 30 приватних будинків, ще один будинок зруйнований.

ОНОВЛЕНО О 18:14. Кількість постраждалих зросла до 11.

