Росія вбила КАБом жінку в Харкові та атакувала Запоріжжя – є поранені, відео

Росія вбила КАБом жінку в Харкові та атакувала Запоріжжя – є поранені, відеооновлено
Вдень 19 січня Росія керованими авіабомбами вдарила по Харкову – є жертва, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Ворог вдарив і по Запоріжжю, повідомив голова ОВА Іван Федоров.
О 15:15 Синєгубов попередив, що Харків атакують ворожі КАБи. Росіяни вдарили по Слобідському району міста, внаслідок чого загинула 69-річна жінка і ще п'ятеро осіб поранені.
За даними міського голови Ігоря Терехова, удар був по приватному сектору, зруйновані будинки.
У Запоріжжі була оголошена небезпека застосування КАБів, а також балістичних ракет. Чим саме ворог атакував місто наразі невідомо, але внаслідок удару були поранені дві жінки 72 і 75 років. Медики надають їм допомогу.
ОНОВЛЕНО о 16:40. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, двоє з них госпіталізовані. За даними Синєгубова, була атакована виключно цивільна житлова забудова: пошкоджені 30 приватних будинків, ще один будинок зруйнований.
ОНОВЛЕНО О 18:14. Кількість постраждалих зросла до 11.
- Зранку росіяни атакували критичну інфраструктуру в Харкові, внаслідок чого Терехов повідомив про значні пошкодження.
- Росія четверту добу поспіль майже безперервно атакує Запоріжжя дронами. Через ранковий удар 19 січня місцева влада попередила про ймовірні перебої з водою і світлом.
- Також вночі ворог вдарив по Одесі та області, внаслідок чого без світла 30 000 родин. Під атакою були енергетика й газова інфраструктура.
