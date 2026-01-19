Россия убила КАБом женщину в Харькове и атаковала Запорожье – есть раненые, видео

Удар в Харькове пришелся по частному сектору в Слободском районе

Удар по Харькову (Фото: Харковская ОВА)

Днем 19 января Россия управляемыми авиабомбами ударила по Харькову – есть жертва, сообщил председатель областной военной администрации Олег Синегубов. Враг ударил и по Запорожью, сообщил председатель ОВА Иван Федоров.

В 15:15 Синегубов предупредил, что Харьков атакуют вражеские КАБы. Россияне ударили по Слободскому району города, в результате чего погибла 69-летняя женщина и еще пять человек ранены.

По данным городского головы Игоря Терехова, удар пришелся по частному сектору, разрушены дома.

В Запорожье была объявлена опасность применения КАБов, а также баллистических ракет. Чем именно враг атаковал город пока неизвестно, но в результате удара ранены две женщины 72 и 75 лет. Медики оказывают им помощь.

Утром россияне атаковали критическую инфраструктуру в Харькове, в результате чего Терехов сообщил о значительных повреждениях.

ОБНОВЛЕНО в 16:40. Число пострадавших в Харькове возросло до 10 человек, двое из них госпитализированы. По данным Синегубова, была атакована исключительно гражданская жилая застройка: повреждено 30 частных домов, еще один дом разрушен.