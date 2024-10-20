Костин – о скандале с прокурорами: Все, по ком есть сомнения, должны пройти обследование

На сегодняшний день установлено, что 61 должностное лицо органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность

Андрей Костин (Фото: Офис генпрокурора)

Генеральный прокурор Андрей Костин считает, что все прокуроры, по которым есть сомнения в получении группы инвалидности, должны добровольно пройти повторное обследование. Такое мнение чиновник высказал в программе "Факты недели".

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По словам Костина, масштабное служебное расследование было начато сразу, как только эта информация появилась в медиа. Оно касается не только хмельницких прокуроров, а всех органов прокуратуры – всех уровней, включая ОГП.

Он отметил, что на сегодняшний день установлено, что 61 должностное лицо органов прокуратуры Хмельницкой области имеет инвалидность. 80% из них (50 человек) получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.

"Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока", — подчеркнул генпрокурор.

Он пообещал информировать общество о всех этапах и результатах этой проверки.

"Я считаю, что все прокуроры, по которым есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств", — подчеркнул Костин.

Он добавил, что инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты. Они помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы сделать невозможным подобные злоупотребления в будущем.

16 октября журналист Юрий Бутусов обнародовал расследование, в котором утверждает, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы, арестованной по подозрению в незаконном обогащении.

Журналист из собственных источников установил список прокуроров-инвалидов из Хмельницкой прокуратуры, который, по его словам, не является окончательным. В нем 49 человек, в том числе прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник и его жена Ирина, до 2024 года работавшая в ведомстве.

В тот же день Костин подписал приказ о проведении служебного расследования. А 17 октября Костин уволил Олейника с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.