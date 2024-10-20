Костін – про скандал з прокурорами: Всі, щодо кого є сумніви, мають пройти обстеження

На сьогодні встановлено, що 61 посадовець органів прокуратури Хмельницької області має інвалідність

Андрій Костін (Фото: Офіс генпрокурора)

Генеральний прокурор Андрій Костін вважає, що всі прокурори, щодо яких є сумніви щодо отримання групи інвалідності, мають добровільно пройти повторне обстеження. Таку думку посадовець висловив в програмі "Факти тижня".

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За словами Костіна, масштабне службове розслідування було розпочато одразу як тільки ця інформація з'явилася у медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури – всіх рівнів, включно з ОГП.

Він зазначив, що на сьогодні встановлено, що 61 посадовець органів прокуратури Хмельницької області має інвалідність. 80% з них (50 людей) отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

"Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою", – наголосив генпрокурор.

Він пообіцяв інформувати суспільство про всі етапи та результати цієї перевірки.

"Я вважаю, що всі прокурори, щодо яких є сумніви, мають добровільно пройти повторне обстеження. Поки це не зроблено в рамках кримінальних проваджень", – наголосив Костін.

Він додав, що ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов оприлюднив розслідування, в якому стверджує, що майже всі прокурори Хмельницької області виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.

Журналіст із власних джерел встановив список прокурорів-інвалідів із Хмельницької прокуратури, який, за його словами, не є остаточним. У ньому 49 людей, зокрема прокурор Хмельницької області Олексій Олійник і його дружина Ірина, яка до 2024 року працювала у відомстві.

Того самого дня Костін підписав наказ про проведення службового розслідування. А 17 жовтня Костін звільнив Олійника з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури.