Заместитель командира воинской части незаконно оформил "боевые" почти на 5 млн грн – ГБР

Ему грозит до восьми лет лишения свободы, уточнили в ГБР

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Правоохранители задержали заместителя командира одной из воинских частей, дислоцированных в Винницкой области, который, по версии следствия, незаконно оформил "боевые" почти на 5 млн грн. Об этом сообщили Государственное бюро расследований и Национальная полиция.

Установлено, что в 2022 году чиновник безосновательно оформил боевые выплаты военнослужащим, которые на самом деле находились в тылу.

В период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не принадлежала к районам ведения боевых действий.

Несмотря на это, чиновник выдал ложные справки о якобы непосредственном участии военных в боевых действиях. На основании этих документов им было незаконно начислено и выплачено дополнительно 4,8 млн грн.

В Нацполиции уточнили, что размер денежного вознаграждения составлял от 30 000 до 100 000 грн.

Чиновнику сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция