ГБР: Четверо военных делали ремонт командиру вместо службы на передовой. Его задержали

Командиру может грозить до 12 лет за решеткой

Задержанный (Фото: ГБР)

Командир одной из воинских частей Одесской области получил подозрение за то, что использовал четырех подчиненных бойцов для личных нужд. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Правоохранители установили, что в декабре 2024 года подполковник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск, которую оформил на мать гражданской жены. До апреля 2025 года подчиненные делали ремонт: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.п.

В этот период другие воинские части выполняли боевые задания на передовой. Однако, несмотря на отсутствие на боевой позиции, четверо бойцов все равно получали боевые выплаты.

Как отметили в ГБР, в результате противоправных действий государству нанесен ущерб более чем на 500 000 гривен.

Детективы ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где он производил ремонт. Подполковнику сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. В случае доказания вины ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Фото: ДБР