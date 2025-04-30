ГБР: Четверо военных делали ремонт командиру вместо службы на передовой. Его задержали
Командир одной из воинских частей Одесской области получил подозрение за то, что использовал четырех подчиненных бойцов для личных нужд. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Правоохранители установили, что в декабре 2024 года подполковник направил четырех военнослужащих на ремонт квартиры в городе Подольск, которую оформил на мать гражданской жены. До апреля 2025 года подчиненные делали ремонт: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.п.
В этот период другие воинские части выполняли боевые задания на передовой. Однако, несмотря на отсутствие на боевой позиции, четверо бойцов все равно получали боевые выплаты.
Как отметили в ГБР, в результате противоправных действий государству нанесен ущерб более чем на 500 000 гривен.
Детективы ГБР задержали командира непосредственно в квартире, где он производил ремонт. Подполковнику сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. В случае доказания вины ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
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