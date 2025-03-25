Вэнс едет в Гренландию. Посетит военных США и космическую базу

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что присоединится к американской делегации, которая посетит Гренландию на этой неделе. Об этом он сообщил в сети Х, а также передают CNN и CBS News.

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Американский вице-премьер присоединится к своей жене Уше, которая возглавляет делегацию, советнику Белого дома по национальной безопасности Майку Уолцу и министру энергетики Крису Райту.

Ожидается, что основное внимание теперь будет уделено космической базе Питуффик и встрече с военными США. Цель визита – получить информацию по вопросам безопасности в Арктике.

Отмечается, что визит на космическую базу состоится вместо ранее объявленного визита Уши Вэнс на гонки на собачьих упряжках. Ранее сообщалось, что вторая леди США прибудет в Гренландию 27 марта и пробудет там до 29 марта.

"Было так много волнения вокруг визита Уши в Гренландию в эту пятницу, что я решил, что не хочу, чтобы она развлекалась одна, и поэтому я собираюсь присоединиться к ней. Я собираюсь посетить некоторых из наших стражей в Космических силах на северо-западном побережье Гренландии, а также просто проверить, что там происходит с безопасностью", – сказал Вэнс.

По его словам, многие страны угрожали Гренландии использовать ее территории и водные пути, чтобы нести опасность для США и Канады. Поэтому США хотят проверить, как "там обстоят дела".

По словам Вэнса, цель администрации Трампа – "укрепить" безопасность Гренландии.