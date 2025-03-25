Венс їде до Гренландії. Відвідає військових США та космічну базу

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оголосив, що приєднається до американської делегації, яка відвідає Гренландію цього тижня. Про це він повідомив у мережі Х, а також передають CNN та CBS News.

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Американський віцепрем'єр приєднається до своєї дружини Уші, яка очолює делегацію, радника Білого дому з національної безпеки Майка Волца та міністра енергетики Кріса Райта.

Очікується, що основну увагу тепер буде приділено космічній базі Пітуффік та зустрічі з військовими США. Мета візиту – отримати інформацію з питань безпеки в Арктиці.

Наголошується, що візит на космічну базу відбудеться замість раніше оголошеного візиту Уші Венс на перегони на собачих упряжках. Раніше повідомлялося, що друга леді США прибуде до Гренландії 27 березня та пробуде там до 29 березня.

"Було так багато хвилювання навколо візиту Уші до Гренландії цієї п'ятниці, що я вирішив, що не хочу, щоб вона розважалася одна, і тому я збираюсь приєднатися до неї. Я збираюсь відвідати декого з наших вартових у Космічних силах на північно-західному узбережжі Гренландії, а також просто перевірити, що там відбувається з безпекою", – сказав Венс.

За його словами, багато країн погрожували Гренландії використовувати її території та водні шляхи, щоб нести небезпеку для США та Канади. Тому США хочуть перевірити, як "там справи".

За словами Венса, мета адміністрації Трампа – "зміцнити" безпеку Гренландії.