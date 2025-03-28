У Гренландії сформували новий уряд і заявили, що країна належить її жителям
У Гренландії через два тижні після виборів сформували новий уряд. Це сталося в день, коли країну має відвідати делегація зі США з віцепрем'єром Джей Ді Венсом і радником з нацбезпеки Майком Волтцом, передає DR.
Повідомляється, що чотири партії домовилися сформувати коаліцію й уклали відповідну угоду під назвою "Ми разом виступаємо за безпечну й вільну Гренландію, що розвивається".
В угоді сказано, що Гренландія належить гренландцям.
"Ми самі вирішуємо своє майбутнє. Ми самі маємо обирати своїх партнерів. І саме ми диктуємо темп щодо цього", – йдеться у документі.
Прем'єр-міністром Гренландії став Єнс-Фредерік Нільсен. А колишній прем'єр держави Муте Егеде став міністром фінансів і податків.
Новий прем'єр заявив, що Гренландія має намір зміцнювати відносини з Данією.
"Ми хочемо розвивати Королівство, поки ми в ньому знаходимося. Але все має бути однаково", – сказав він, передає Berlingske.
Щодо зовнішньої політики, оборони й безпеки, то в угоді коаліції сказано, що Гренландія – частина західного альянсу і в цьому "не має бути жодних сумнівів".
Коаліція також наполягає на тому, що Гренландія повинна мати "сильний голос" у питаннях Арктики, оскільки вона єдина арктична частина Данії.
"Тому, коли йдеться про Арктику, останнє слово має бути за нами", – йдеться у документі.
- 5 березня Трамп висловив упевненість у тому, що США отримають контроль над Гренландією та Панамським каналом.
- 12 березня на виборах у Гренландії перемогли прихильники повільної незалежності. Партію вважають прихильниками поступового проголошення незалежності від Данії.
- 24 березня стало відомо, що делегація США відвідає Гренландію на тлі заяви Трампа про бажання володіти островом в Арктиці. Прем'єр Гренландії заявив, що позиція США "вкрай агресивна" стосовно країни. 25 березня стало відомо, що Гренландію відвідає і Джей Ді Венс.