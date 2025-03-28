У Гренландії сформували новий уряд і заявили, що країна належить її жителям

Коаліція підписала угоду про те, що потрібно зміцнювати відносини з Данією та свій вплив в Арктиці

Єнс-Фредерік Нільсен (Фото: EPA/Mads Claus Rasmussen)

У Гренландії через два тижні після виборів сформували новий уряд. Це сталося в день, коли країну має відвідати делегація зі США з віцепрем'єром Джей Ді Венсом і радником з нацбезпеки Майком Волтцом, передає DR.

Повідомляється, що чотири партії домовилися сформувати коаліцію й уклали відповідну угоду під назвою "Ми разом виступаємо за безпечну й вільну Гренландію, що розвивається".

В угоді сказано, що Гренландія належить гренландцям.

"Ми самі вирішуємо своє майбутнє. Ми самі маємо обирати своїх партнерів. І саме ми диктуємо темп щодо цього", – йдеться у документі.

Прем'єр-міністром Гренландії став Єнс-Фредерік Нільсен. А колишній прем'єр держави Муте Егеде став міністром фінансів і податків.

Новий прем'єр заявив, що Гренландія має намір зміцнювати відносини з Данією.

"Ми хочемо розвивати Королівство, поки ми в ньому знаходимося. Але все має бути однаково", – сказав він, передає Berlingske.

Щодо зовнішньої політики, оборони й безпеки, то в угоді коаліції сказано, що Гренландія – частина західного альянсу і в цьому "не має бути жодних сумнівів".

Коаліція також наполягає на тому, що Гренландія повинна мати "сильний голос" у питаннях Арктики, оскільки вона єдина арктична частина Данії.

"Тому, коли йдеться про Арктику, останнє слово має бути за нами", – йдеться у документі.