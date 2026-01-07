Країни Європи разом із Данією працюють над планом протидії США щодо Гренландії
Франція і Німеччина разом з деякими іншими європейськими країнами співпрацюють над планом дій на випадок, якщо США вживатимуть заходів з контролю над Гренландією. Про це повідомляє Reuters.
Європа має намір протистояти амбіціям президента США Дональда Трампа в Арктиці. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що це питання буде порушено на зустрічі з главами МЗС Німеччини та Польщі.
"Ми хочемо діяти, але хочемо робити це разом із нашими європейськими партнерами", – сказав він в ефірі радіостанції France Inter.
Співрозмовник Reuters у німецькому уряді повідомив, що країна "тісно співпрацює" з іншими європейськими державами і Данією щодо подальших кроків стосовно Гренландії.
А неназваний європейський високопосадовець заявив, що очолити зусилля з координації заходів у відповідь на зазіхання США має саме Данія.
"Данці ще не повідомили своїм європейським союзникам, яку конкретну підтримку вони хотіли б отримати", – зазначив він.
- 3 січня дружина радника Трампа Міллера показала карту Гренландії у кольорах прапора США. У Данії нагадали про союзницькі зобов'язання США і розповіли про наслідки можливої атаки.
- У коментарі LIGA.net данський депутат заявив, що якщо Трампу дозволять забрати Гренландію, це легітимізує агресію Путіна.
- За даними The Economist, США готують угоду з Гренландією в обхід Данії про укладення договору COFA, який передбачає свободу дій армії США.
- Сам радник Міллер заявив, що нібито ніхто не буде воювати зі США через майбутнє Гренландії.
