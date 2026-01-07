Країни Європи разом із Данією працюють над планом протидії США щодо Гренландії

Над планом, серед іншого, працюють Франція, Німеччина, Польща, Данія та інші

Протест перед консульством США в Гренландії 2025 року (Фото: EPA / CHRISTIAN KLINDT)

Франція і Німеччина разом з деякими іншими європейськими країнами співпрацюють над планом дій на випадок, якщо США вживатимуть заходів з контролю над Гренландією. Про це повідомляє Reuters.

Європа має намір протистояти амбіціям президента США Дональда Трампа в Арктиці. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що це питання буде порушено на зустрічі з главами МЗС Німеччини та Польщі.

"Ми хочемо діяти, але хочемо робити це разом із нашими європейськими партнерами", – сказав він в ефірі радіостанції France Inter.

Співрозмовник Reuters у німецькому уряді повідомив, що країна "тісно співпрацює" з іншими європейськими державами і Данією щодо подальших кроків стосовно Гренландії.

А неназваний європейський високопосадовець заявив, що очолити зусилля з координації заходів у відповідь на зазіхання США має саме Данія.

"Данці ще не повідомили своїм європейським союзникам, яку конкретну підтримку вони хотіли б отримати", – зазначив він.