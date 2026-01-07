Страны Европы вместе с Данией работают над планом противодействия США в отношении Гренландии
Франция и Германия вместе с рядом других европейских стран сотрудничают над планом действий на случай, если США предпримут действия по контролю над Гренландией. Об этом сообщает Reuters.
Европа намерена противостоять амбициям президента США Дональда Трампа в Арктике. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что этот вопрос будет поднят на встрече с главами МИД Германии и Польши.
"Мы хотим действовать, но хотим делать это вместе с нашими европейскими партнерами", – сказал он в эфире радиостанции France Inter.
Собеседник Reuters в немецком правительстве сообщил, что страна "тесно сотрудничает" с другими европейскими государствами и Данией касательно дальнейших шагов в отношении Гренландии.
А неназванный высокопоставленный европейский чиновник заявил, что возглавить усилия по координации ответных мер на посягательства США должна именно Дания.
"Датчане еще не сообщили своим европейским союзникам, какую конкретную поддержку они хотели бы получить", – сообщил он.
- 3 января жена советника Трампа Миллера показала карту Гренландии в цветах флага США. В Дании напомнили о союзнических обязательствах США и рассказали о последствиях возможной атаки.
- В комментарии LIGA.net датский депутат заявил, что если Трампу позволят забрать Гренландию, это легитимизирует агрессию Путина.
- По данным The Economist, США готовят соглашение с Гренландией в обход Дании о заключении договора COFA, который предусматривает свободу действий армии США.
- Сам советник Миллер заявил, что якобы никто не будет воевать с США из-за будущего Гренландии.
