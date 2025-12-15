Sky news: Трамп доволен результатами переговоров США с Украиной

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/STEFANI REYNOLDS)

Президент США Дональд Трамп доволен прогрессом, который удалось достичь украино-американской переговорных группам в диалоге о достижении мира между Украиной и Россией. Об этом заявил неназванный американский чиновник Sky news.

Официальный представитель заявил, что переговоры прошли очень позитивно, и по ряду вопросов был достигнут консенсус. А представители Европы "проявили себя превосходно".

"Еще предстоит обсудить некоторые вопросы, но Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом", – сказал он.

Собеседник также заявил, что 90% вопросов между Россией и Украиной решены. Также стороны обсудили вопрос гарантий безопасности по примеру 5-й статьи НАТО.

Чиновник отметил, что Трамп считает, что якобы может убедить Россию принять эти гарантии. Но он предупредил, что они не будут "действовать вечно".

По его словам, наблюдается прогресс в сужении разногласий между Россией и Украиной, а также углубляются дискуссии по территориальным вопросам. В США считают, что Москва якобы будет открыта к вступлению Украины в Европейский союз и примет гарантии, предусмотренные в соглашении.